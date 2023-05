Opolscy maturzyści po egzaminie z angielskiego na poziomie podstawowym. Było łatwo i przyjemnie

Po przystępnym egzaminie z języka angielskiego na maturzystów czeka poniedziałkowa matura z matematyki. Ta budzi jednak wśród uczniów znacznie większy respekt.

- Trochę się boję, ale mam nadzieję, że jeszcze przez weekend powtórzę to, co mam do powtórzenia i będzie dobrze – mówi jeden z maturzystów.