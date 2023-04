Opolscy pszczelarze chowają miód do magazynów. Cena spadła poniżej opłacalności. Import wypiera rodzimy miód.

Koszt produkcji kilograma polskiego miodu, to co najmniej 25 złotych, a w przypadku niektórych gatunków nawet więcej. Cena oferowana w skupie to 12 – 18 złotych. Cena na targowiskach waha się od 32 do 38 złotych za kilogram i w opinii Waldemara Kudły z zarządu Polskiego Związku Pszczelarskiego, osiągnęła swoje maksimum.

- Miód został przez polskich konsumentów zaliczony do kategorii premium, do produktów, których zakup nie jest konieczny i można go ograniczyć – mówił posłom Waldemar Kudła. – Konsument nie jest w stanie zapłacić więcej. Na festynach i jarmarkach często słyszymy pytanie, czy nie mamy miodu w mniejszych słoikach.

Jednocześnie na rynku polski miód musi konkurować z tańszym importem z zagranicy, ostatnio głównie z Ukrainy, ale też z krajów azjatyckich. To też powoduje, że pszczelarze nie mogą podnosić ceny i ograniczają sprzedaż, zapełniając swoje magazyny. Miody często są zresztą mieszane ze sobą, a producent nie ma obowiązku podawać na etykiecie proporcji pomiędzy miodek krajowym, a zagranicznym.