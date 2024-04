Żółte pola na Opolszczyźnie. Rzepak kwitnie miesiąc wcześniej. Czy pszczoły zdążą go zapylić? Ocieplenie coraz bardziej wpływa na klimat

Tak szybkie kwitnienie rzepaku to rzeczywiście dziwne zjawisko.

- Od 10 lat pracuję w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego i nie pamiętam rzepaku kwitnącego na początku kwietnia - komentuje Mateusz Krok, główny specjalista w Opolskim ODR. - To wcale nie świadczy jeszcze, że żniwa będą szybciej, bo jest to zależne od późniejszej pogody. Jeśli w maju przyjdzie ochłodzenie, wegetacja wyhamuje. Trudno też prognozować jakie będą plony, to się okaże po żniwach.

Wśród rolników, a nawet wśród przyrodników słychać obawy, że tegoroczna wczesna wiosna zaskoczyła owady, zwłaszcza pszczoły. Są jeszcze zajęte w swoich ulach, co budzi wątpliwości, że nie wylecą licznie do zapylania pól rzepakowych. A to odbije się na wielkości tegorocznych zbiorów.