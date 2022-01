Opolska katedra została częściowo odnowiona. Co udało się zrobić?

Jego restauracji podjęła dr Beata Wewiórka z Muzeum Śląska Opolskiego. Odzyskał oryginalną kolorystykę i pierwotne piękno. Po dwóch stronach umieszczonej w obrotowym tabernakulum monstrancji zostały ustawione - także odrestaurowane - XIX-wieczne figury aniołów.

Odnowiona została XIX-wieczna ambona w nawie głównej.

- Ona dosłownie lśni teraz złotem. Bo też naprawiona i na nowo, choć w starej technice, pozłocona została i wypolerowana agatem snycerka, czyli elementy drewniane - mówi dr Wewiórka. - Są one zamontowane na czymś, co wygląda jak marmur, a w rzeczywistości jest jego imitacją, to znaczy stiukolustrem.