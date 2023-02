Opolskie drogi do modernizacji. Które dostaną w najbliższym czasie rządowe dofinansowanie? Mamy listę

- Jak widać ,ulica Asnyka w Prudniku jest w bardzo złym stanie. Jest tu wymagana wymiana nawierzchni – mówiła wczoraj prudnicka poseł PiS Katarzyna Czochara na konferencji zwołanej na środku jednego z osiedli mieszkaniowych miasta. - Województwo opolskie otrzymało historyczną kwotę 55 milionów złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z czego niespełna 6 mln zł trafi na teren powiatu prudnickiego. Rząd wspiera zadania drogowe w każdym zakątku kraju, także w Prudniku.

- W tej części miasta Azaliowa to ostatnia ulica, która wymaga modernizacji - mówi wiceburmistrz Prudnika Jarosław Szóstka. – Planujemy położenie nowej nawierzchni z kostki betonowej na długości 375 metrów, do tego budowę nowych chodników. Oprócz tego dostaliśmy dofinansowanie do budowy dwóch dróg we wsi Dębowiec, łącznie o długości 570 metrów.

Dofinansowanie dla Prudnika to 80 procent szacowanych kosztów, w sumie 2,6 mln zł. W powiecie prudnickim rząd przekaże też 3,4 mln zł (70 procent szacowanych kosztów) na budowę drogi we wsi Ogiernicze w gminie Biała. Głogówek dostanie 172 tysiące na budowę drogi do powstającego właśnie osiedla mieszkaniowego przy ul. Cybisa.