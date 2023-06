Opolskie kąpieliska w sezonie 2023. Jeziora i zalewy w regionie, w których można się kąpać. Opolski sanepid opublikował listę kąpielisk

Po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych i dokonaniu oceny jakości wody dopuszczonych do użytku zostało 14 kąpielisk - informuje Małgorzata Gudełajtis, kierownik Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu.

Gdzie można bezpiecznie wypoczywać na Opolszczyźnie

Z naszej galerii można się też dowiedzieć, od kiedy do kiedy na akwenach trwa sezon kąpielowy.

Ponadto Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje:

Opolscy policjanci apelują o rozsądek nad wodą

W ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” mundurowi przypominają o najważniejszych zasadach dotyczących kąpieli, m. in. o tym, żeby nad wodę wybierać się z dorosłym opiekunem i korzystać ze strzeżonych kąpielisk, zawsze stosować się do poleceń ratownika, nie skakać do wody „na główkę”, mieć na sobie kapok podczas korzystania ze sprzętu wodnego.