"Opolskie staże z PO WERem" to szansa dla młodych, by odnaleźć się na rynku pracy

„Opolskie staże z PO WERem” to projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Adresowany jest do ludzi od 18 do 30 roku życia, bezrobotnych i biernych zawodowo.

- To idealne rozwiązanie dla kończących naukę, np. ostatni rok szkoły zawodowej lub studiów. Dzięki temu mogą zdobyć praktyczną wiedzą i kontakt z pracodawcą jeszcze w trakcie nauki - podkreśla Maciej Kalski, dyrektor WUP.

Korzyści są obustronne. Stażysta dostaje pracę u pewnego pracodawcy z wynagrodzeniem 1890 zł na rękę, zwrot kosztów dojazdu i opieki nad małym dzieckiem, bon szkoleniowy o wartości 5 tys. zł na zdobycie specjalistycznych kwalifikacji. Pracodawca nie ponosi kosztów zatrudnienia i ubezpieczenia stażysty i zyskuje pracownika, którego zwykle zatrudnia potem na stałe. Do tej pory staże w ramach projektu oferowały m.in. przedszkola, żłobki, biura rachunkowe, urzędy.