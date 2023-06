Opozycja chce przyglądać się jesiennym wyborom. PO tworzy Obywatelską Kontrolę Wyborów

W poniedziałek w centrum Opola prowadzono akcję promującą inicjatywę pod nazwą "Obywatelska Kontrola Wyborów". Poza udzielaniem informacji, rejestrowano też zainteresowanych udziałem.

Zgodnie z zapowiedzią, osoby z zebranej bazy danych będą upoważnione do sprawowania kontroli wyborów parlamentarnych. - Czy to w zakresie męża zaufania, czy w zakresie członka komisji, czy w zakresie obserwatora – tłumaczył Robert Węgrzyn, sekretarz Platformy Obywatelskiej w regionie.

Podkreślono, że temperatura polityczna w Polsce jest wysoka, dlatego kontrola wyborów jest ważna.

- Nie zgadzamy się z tymi rozwiązaniami, które zaproponowano ostatnio w ordynacji wyborczej. Uważamy, że to jest działanie nie tak, jak argumentuje to strona rządowa – mówił Robert Węgrzyn zapewne w odniesieniu do inicjatywy organizowania lokali wyborczych w małych miejscowościach.