Osiem wyjątkowych łakoci na wielkanocny stół. Te przysmaki zawsze się udają!

Mazurek figowy Składniki: Kruche ciasto • 175 g mąki pszennej • 25 g cukru pudru • 100 g zimnego masła • 1 łyżka kwaśnej śmietany • 1 żółtko Nadzienie figowe • 200 g suszonych fig • 250 ml soku z pomarańczy • 1/2 łyżeczki zmielonego cynamonu • 1 szczypta gałki muszkatołowej Krem z białej czekolady • 250 ml śmietany kremówki • 100 g białej czekolady Przygotowanie: Kruche ciasto Mąkę i cukier puder przesiać na blat. Dodać masło i szybko posiekać do momentu uzyskania drobnej kruszonki. Dodać żółtko, śmietanę i szybko zagnieść. Uformować z ciasta kulę, owinąć folią spożywczą i włożyć do lodówki na co najmniej godzinę. Z papieru do pieczenia wyciąć okrąg (do narysowania odpowiedniego kształtu możesz użyć dna tortownicy o średnicy 20 cm). Z ciasta odciąć 1/10, a pozostałą część rozwałkować na kształt jajka. Przyłożyć wycięte z papieru jajo i dociąć ciasto do odpowiedniego kształtu. Odwrócić ciasto tak, by papier znalazł się na dnie. Z pozostałego ciasta uformować wałeczek. Brzeg jaja z ciasta posmarować białkiem i przykleić do niego wałeczek. Przygotowane jajko z ciasta wstawić do lodówki na 30 minut. Następnie piec 15-18 minut w piekarniku rozgrzanym do 200 stopni, do zarumienienia ciasta. Nadzienie figowe Figi drobno posiekać i włożyć do rondelka. Wlać sok pomarańczowy, dodać przyprawy i wymieszać. Zagotować, zmniejszyć ogień i gotować 20-25 minut często mieszając. Wystudzić. Krem z białej czekolady Śmietanę podgrzewać. Zdjąć z ognia nim zawrze. Dodać posiekaną białą czekoladę i odstawić na 2 minuty, by czekolada rozpuściła się. Po tym czasie dobrze wymieszać. Dodać sok z połowy limonki i otartą skórkę. Wstawić na całą noc do lodówki. W dniu przygotowania ciasta ubić śmietankę z czekoladą, najlepiej pomagając sobie mikserem. Mazurek figowy Na kruchym cieście rozsmarować nadzienie figowe i wyrównać. Następnie rozsmarować krem z białej czekolady. Udekorować według uznania.

Kasia Nowicka