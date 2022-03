Ośrodki wypoczynkowe chcą wrócić do przyjmowania turystów. Zaczyna się przewożenie uchodźców

- Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Takich sytuacji będzie więcej. Ośrodki wypoczynkowe mają zarezerwowane wcześniej miejsca na pobyt, chcą normalnie zarabiać na swojej działalności. Nikt nie chce wpędzać ich w kłopoty – komentuje starosta nyski Andrzej Kruczkiewicz. – Bez problemu znaleźliśmy dla wszystkich inne miejsca.

W poniedziałek i wtorek z Pokrzywnej przewieziono do Głuchołaz i Nysy 59 uchodźców, którzy przyjechali w Góry Opawskie jeszcze w pierwszej fazie wojny na Ukrainie. Teraz trafili między innymi do schroniska młodzieżowego w Głuchołazach, do klasztoru franciszkanów w Nysie. 20 miejsc w budynku dawnego przedszkola specjalnie przygotowała dla nich gmina Głuchołazy, w nieużywanym budynku przedszkola.