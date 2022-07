Oszuści wyłudzali dotacje oświatowe na Opolszczyźnie i w woj. śląskim. Dorobili się potężnego majątku

Mózgiem grupy - zdaniem prokuratury - byli Mieszko A. i Aleksandra K. z województwa śląskiego. Założyli oni firmy, które organizowały zajęcia edukacyjne. Między innymi brali dotacje na zajęcia dla przedszkolaków, którzy już dawno byli w wieku szkolnym.

Wyłudzali także pieniądze na naukę nieżyjących emerytów czy rzekomych bezrobotnych, którzy od dawna mieli legalną pracę. Kanciarze wymyślali także kursy komputerowe, które miały być prowadzone bez urządzeń i instruktorów. Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Gliwicach przestępcy wykazywali w sporządzanych sprawozdaniach słuchaczy, którzy przykładowo uczestniczyli w prowadzonych w szkołach zajęciach z języka obcego, natomiast nie brali udziału w obowiązkowych zajęciach zawodowych. Chociaż to na te drugie brane były dofinansowania. Mieli jeszcze wiele innych pomysłów na wyłudzanie pieniędzy.

- Działalność przestępcza polegała na wprowadzeniu w błąd pracowników jednostek samorządu terytorialnego co do prawa uzyskania wsparcia finansowego w postaci dotacji oświatowej, poprzez przedłożenie stwierdzających nieprawdę wniosków, a następnie nierzetelnych sprawozdań – poinformowała Joanna Smorczewska, rzecznik prasowy Prokuratur Okręgowej Gliwicach. - Prowadziło to do nienależnego pobrania środków publicznych pochodzących z budżetu miast, tj. dotacji oświatowych, pochodzących ze środków subwencji oświatowych przekazanych poszczególnym minom przez ministra finansów.