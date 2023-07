OTBS kończy budowę nowego osiedla w Opolu. Te mieszkania nie są jednak dla każdego. Trzeba mieć odłożone co najmniej 100 tys. zł Redakcja

Aby wziąć udział w programie TBS w Opolu i uzyskać prawo do wynajmu jednego z mieszkań, trzeba wpłacić około 2 tysiące złotych za metr kwadratowy kosztów partycypacji UM Opole Zobacz galerię (30 zdjęć)

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego kończy budowę nowego kompleksu mieszkaniowego w dzielnicy Winów w Opolu. Pierwsi lokatorzy mają zamieszkać tam już we wrześniu. Inwestycja choć skierowana przede wszystkim do młodych rodzin, wymaga sporego wkładu własnego. W przypadku 50-metrowego mieszkania jest to nawet 100 tys. zł.