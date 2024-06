Oto najbardziej zasłużeni opolscy samorządowcy. Zobacz, kto dostał odznaczenia państwowe

- Świętowaliście państwo kilka tygodni temu, ale zaprosiłam dziś państwa również po to, aby się wzajemnie lepiej poznać i powiedzieć, jak wiele mamy wspólnych działań i jak wiele wyzwań przed nami – mówiła podczas wtorkowego spotkania wojewoda Monika Jurek. – To już niemal 35 lat, jak samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. W 1990 roku wprowadzono samorząd gminny, a 8 lat później samorząd powiatu i województwa. Dopiero od 2002 roku mamy możliwość bezpośrednich wyborów burmistrzów, wójtów czy prezydentów miast. I to państwo jesteście tymi wybrańcami, którzy zyskali poparcie swoich lokalnych społeczności.

Jednym z gości spotkania był starosta opolski Henryk Lakwa, który z samorządem jest związany od początku jego istnienia.

– Ćwierć wieku spędziłem w samorządzie powiatowym, a wcześniej 8 lat w gminnym – wylicza starosta. – Ta chyba jedyna reforma, która tak się udała, bo ona do dziś służy mieszkańcom. Każdy mieszkaniec może kontrolować swojego wójta, burmistrza, prezydenta czy właśnie starostę. Oby tylko więcej pieniędzy trafiało do samorządów, bo my najlepiej wiemy, na co je przeznaczyć.