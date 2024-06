Powstanie Rada Seniorów Województwa Opolskiego. Od 27 czerwca można zgłaszać kandydatów

- Chcemy poznać rzeczywiste potrzeby seniorów z naszego województwa i je realizować, dlatego musimy mieć gremium, które będzie nam w tym obszarze doradzało. Liczymy, że uda się zachęcić jak największą grupę seniorów do tego, aby aplikowała do naszej rady. Im więcej zgłoszeń tym większe prawdopodobieństwo, że stworzymy reprezentatywną grupę ludzi nie tylko z różnych powiatów, to mamy założone, ale przede wszystkim z różnych środowisk – mówi Szymon Ogłaza, marszałek województwa.