Ranking Szkół Wyższych 2024. Jakie miejsca zajęły opolskie uczelnie? Które są najlepsze?

- Awans w każdym zestawieniu to oczywiście dobra wiadomość. Warto podkreślić, że Politechnika Opolska odnosi sukcesy, co jest dla nas szczególnie ważne, w największych, międzynarodowych rankingach. To np. THE World University Rankings, do którego zaklasyfikowano tylko 37 polskich uczelni. Politechnika Opolska, jedyna uczelnia z województwa opolskiego, zajęła 4. miejsce w rankingu polskich uczelni technicznych, w skali globalnej miejsce w przedziale 1201-1500 obok takich uczelni jak: Politechnika Warszawska, Politechnika Śląska, Politechnika Poznańska – mówi Anna Kułynycz, zastępca kierownika Działu Promocji, Komunikacji i Kultury Politechniki Opolskiej.