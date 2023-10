Otwarcie nowego przedszkola w Opolu. Dzieci będą tu przychodzić z przyjemnością. Plac zabaw robi wrażenie!

Nowe przedszkole, oznaczone numerem 64, znajduje się w budynku o powierzchni 1110 metrów kwadratowych. Ten obiekt jest niemal identyczny z przedszkolem na osiedlu Malinka, co przyczyniło się do znaczącej oszczędności - aż 300 tysięcy złotych na samym projekcie. Co więcej, Fundacja Leroy Merlin przekazała 8 mln zł na doposażenie przedszkola, co jest największą dotacją, jaką ta fundacja przekazała w Polsce.