Ozimek przygotowuje się do proekologicznych inwestycji. Chce ogrzewać mieszkania biogazem, a wodę w kranach podgrzewać geotermią

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ozimku przygotowuje się do modernizacji ciepłowni.

Dzięki temu zużycie węgla w naszej ciepłowni zmniejszy się nawet o połowę.

Właśnie ruszył proces związany ze stworzeniem dokumentacji technicznej, natomiast nowa instalacja ma ruszyć w 2025 roku.

Ale na tym nie koniec proekologicznych rozwiązań. Gmina chce też wykorzystać wody głebinowe do podgrzewania wody w kranach.

- Ujęcie w Ozimku jest na głębokości 700 metrów a temperatura wody wynosi tam 28 stopni Celsjusza - mówi Roland Wrzeciono. - Teraz przed dostarczeniem jej do mieszkańców schładzamy ją do 21 stopni. Ale myślimy o tym, by wykorzystać ją do podgrzewania wody użytkowej.