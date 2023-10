Pacjenci w Opolskim Centrum Onkologii w końcu doczekają się lepszych warunków. Powstanie nowoczesny węzęł sanitarny. Remont ruszy w tym roku

Aktualnie na tym oddziale przebywają pacjenci i pacjentki po ciężkich operacjach, to tu dochodzą do siebie po trudach zabiegu i odzyskują siły przed dalszą terapią. Jednym z kluczowych aspektów tej poprawy jest zapewnienie swobodnego dostępu do toalet dla pacjentów, co do tej pory było wyzwaniem.