Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu przejdzie gruntowną termomodernizację. Wartość projektu to 60 milionów zł

- Wizyta pani minister wpisuje się w tradycję traktowania poważnie naszych projektów i jednocześnie jest gwarancją tego, że nasze ambicje są osadzone w realiach, mają możliwość i perspektywę finansowania i jesteśmy w stanie realizować projekty, a nie tylko o nich mówić – wyjaśniał Marcin Ociepa. - Dzisiaj spotykamy się, bo w 2016 roku rząd Zjednoczonej Prawicy podjął decyzję i przekazał środki finansowe na utworzenie kierunku lekarskiego. To nam pozwoliło w 2017 roku ten kierunek uruchomić, a w tym roku pierwsi absolwenci opolskiej medycyny opuścili mury uczelni. To uruchomiło cały szereg kolejnych projektów, które sprawiły, że ten szpital przestał być Wojewódzkim Centrum Medycznym, a stał się Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym. Możemy też mówić o kolejnych sukcesach. Pierwszy z nich to pozyskanie 60 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację USK, a kolejny to zapowiedź powstania przy USK Centrum Naczyniowo-Sercowego.