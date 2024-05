Pana Andrzeja od marca okradziono już pięć razy. "Policjanci powiedzieli, że takich spraw mają na pęczki". Złodzieja złapał w końcu szwagier

Opolanin tłumaczy, że modus operandi sprawców jest zawsze taki sam. Wchodzą w nocy, przerzucają kompletne koła lub same felgi poza posesję, a następnie przenoszą je do pobliskiego lasu, gdzie fanty czekają na transport. Ten zwykle odbywa się wiele godzin później.

Niewiele brakowało, by dramat, który w piątek rozegrały się w Ozimku, miał tragiczny finał. 28-letni Krzysztof K. trafił do aresztu, ale to nie uspokaja emocji. Mieszkańcy twierdzą, że szemrane…

– Za drugim razem nakryła ich moja mama i siostra. Spisały numery rejestracyjne auta, a jednemu z uciekających wypadł paszport, który przekazaliśmy policji. Drugiego z tych mężczyzn rozpoznaliśmy nawet z imienia i nazwiska. To człowiek, który wykonywał u nas drobne prace przydomowe – relacjonuje Andrzej Wendziłowicz. – Myślałem, że przy tak miażdżących dowodach zatrzymanie sprawców powinno być tylko formalność, a tymczasem policjant poradził mi jedynie, żeby lepiej zabezpieczył posesję. Widząc ich bezradność faktycznie dołożyłem nad ogrodzeniem metrową siatkę, żeby utrudnić złodziejom robotę, ale wychodzi na to, że powinienem sam ich złapać i przyprowadzić policjantom. My boimy się o swoje życie, bo nie wiemy co tym ludziom przyjdzie do głowy.

– Po złodziejach zostały dwa rowery. Funkcjonariusz powiedział, żebyśmy wzięli je na przechowanie, bo ktoś z policji się po nie zjawi, a jeśli nie, to mamy je zatrzymać. Dni mijały, ale nikt się nie zgłaszał, dlatego mama w końcu zadzwoniła, żeby zapytać co z nimi dalej. Na policji usłyszała, że… możemy je zawieść do biura rzeczy znalezionych.

Wszystko wskazuje na to, że złodzieje wynoszą felgi i koła, by później sprzedać złom. Świadczyć o tym może fakt, że z kompletnych zestawów powycinali felgi, a ogumienie porzucili w lesie, w którym szykowali fanty do transportu. Andrzej Wendziłowicz spotkał się ze mną w poniedziałek (6 maja). Tego samego dnia przesłałam do opolskiej policji pytania, by zweryfikować relację czytelnika oraz ustalić, co do tej pory zrobiono w sprawie. W ciągu kilku godzin wydarzenia nabrały tempa.