Pchli targ wraca do Nysy. Impreza będzie cykliczna. Znamy dziewięć terminów

Pchli targ (z fr. marché aux puces) to rodzaj bazaru, na którym można nabyć po okazyjnych cenach najróżniejsze towary, najczęściej używane, po niskich cenach.

Tego typu bazary organizowano już w Nysie i zawsze cieszyły się one olbrzymim zainteresowaniem, dlatego gmina razem z Agencją Rozwoju Nysy zdecydowała by imprezę organizować w stolicy powiatu cyklicznie. Pierwszy pchli targ w tym roku odbędzie się w najbliższą sobotę ( 2 marca) na placu pod Halą Nysa przy ul. Sudeckiej godzinach 8-12.

- Zapraszamy Państwa do zgłaszania chęci uczestnictwa i rezerwacji powierzchni w celu sprzedaży lub wymiany swoich towarów. Zgłoszenia należy kierować do 28 lutego 2024 r. do godz. 12.00, do Urzędu Miejskiego w Nysie – Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków pod numerem telefonu: 77 4080551 lub mailowo: [email protected] informuje na swoje stronie gmina.