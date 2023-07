Pelikan uciekł z opolskiego ogrodu zoologicznego. Jest na wyspie Bolko, ale ucieka od pracowników. Będzie łapany wieczorem

Pelikany żyją w opolskim ogrodzie zoologicznym w dużym i otwartym wybiegu. Zazwyczaj trzymają się razem.

W stadzie coś się jednak wydarzyło i jeden z ptaków postanowił uciec.

- Ten pelikan jest lotny. Po opuszczeniu wybiegu upatrzył sobie drzewa na wyspie Bolko - mówi Krzysztof Kazanowski, główny specjalista ds. hodowlanych Zoo Opole. - Obserwujemy go, ale pelikan nie pozwala do siebie podejść. Ilekroć ktoś się do niego zbliża, odlatuje na inne drzewo.