Piotr Bobak idzie 444 km Głównym Szlakiem Sudeckim. Chce promować adopcję bezdomnych zwierząt i schronisko w Konradowej

Obecnie w schronisku znajduje się kilkadziesiąt psów.

Do udziału w akcji wytypowano 10, gotowych dla adopcji ( co nie oznacza, że tylko te można przyjąć pod swój dach). Każdy dzień wędrówki sekretarza będzie dedykowany jednemu psiakowi. Pierwszym z nich jest Ruda.

- Ruda jest główną bohaterką akcji, z resztą mamy też maskotkę akcji, która jest na niej wzorowana. To przesympatyczny piesek, pięknie pozuje do zdjęć. Można powiedzieć, że jest urodzona modelką. Bardzo kocha ludzi, spacery. Jedynym jej mankamentem jest niepełnosprawność, bo Ruda nie ma przedniej łapy. Myślę jednak, że to jej w żaden sposób nie dyskwalifikuje. Sam bym ją przygarnął, ale mam już dwa koty i to w tym momencie jest niemożliwe – mówi Bobak.