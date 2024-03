Zwyrodnialec łopatą zmasakrował pyszczek kundelka. Dzięki opolance zdarzył się cud

Historia Maszy jest inna. Suczka miała dom, ale gdy jej bliscy postanowili uciekać przed wojenną zawieruchą, nie mogła pojechać z nimi.

– Zdesperowani ludzie przywiązywali swoje pupile do ogrodzeń, wierząc, że ktoś je uratuje, bo w pociągu nie było miejsca dla zwierząt – wspomina Aleksandra Czechowska. – Masza została zabrana przez organizację prozwierzęcą i tak trafiła do Polski. Cierpiała na parwowirozę, która w wielu przypadkach kończy się śmiercią, ale uznałam, że nie pozwolę jej odejść bez walki. Było warto, bo sunia wyszła z choroby. Zrządzeniem losu było, że dawna pani odnalazła ją dzięki ogłoszeniom, ale nie mogła zabrać do wynajętego mieszkania. Zależało jej natomiast, by trafiła do kochającego domu.