Po oryginalne podarunki świąteczne idź na Festiwal Prezentów na opolskim Toropolu

Zabawki z odpadów, drewniana biżuteria, naturalne kosmetyki, pachnące świece, las w słojach, świąteczne stroiki z kory i szyszek oraz słodycze bez cukru - to tylko niektóre propozycje regionalnych twórców na oryginalny prezent pod choinkę.

Na Festiwalu Prezentów swoje rękodzieło zaprezentowało 26 wystawców.

- To rzemieślnicy, lokalni wytwórcy i manufaktury. Ich dzieła są oryginalne, niepowtarzalne i ekologiczne. Nie mają nic wspólnego z zalewającą nas plastikową tandetą. To wyjątkowe wydarzenie, w którym twórcy swój talent przekuli na inne wartości. Zapraszam do Talentowni, bo takich prezentów nigdzie indziej nie znajdziecie - zachęca Piotr Koziol, prezes Fundacji Kwitnące Talenty

W ramach festiwalu odbywają się też warszaty, podczas których można stworzyć własne prezenty np. ze śmieci. Dzieci chętnie bawiły się ciastoliną i robiły cukierki bez... cukru.