Pobicie ucznia w "mechaniczniaku" w Opolu. 19-latek w szpitalu. Trwają poszukiwania sprawcy

Tuż po godzinie 15.00 do szkoły wszedł mężczyzna niebędący uczniem placówki i pobił jednego z uczniów, który akurat wychodził ze szkoły.

Poszkodowany chłopak trafił do szpitala.

- To uczeń trzeciej klasy naszego technikum - komentuje Bogusław Januszko, dyrektor ZSM w Opolu.

Sprawa została zgłoszona policji, która teraz szuka sprawcy. W tym momencie nie wiadomo, dlaczego doszło do przemocy.

- Na pewno wystąpimy z apelem do młodzieży o to, by informowali grono nauczycielskie o obcych osobach wchodzących do szkoły - mówi dyrektor Januszko.