"Poczuwam się do odpowiedzialności, za rozwój tego miasta". Marcin Ociepa otworzył w Nysie biuro poselskie

Biuro poselskie Marcina Ociepy otwarto w poniedziałek (11 września) w kamienicy przy ul Moniuszki 4 w Nysie.

- Nysa jest niezwykle ważnym ośrodkiem w naszym regionie, znacznie wykraczającym poza rolę miasta powiatowego. To filar rozwojowy południowo-zachodniej Opolszczyzny. Nie będzie silnej Opolszczyzny bez silnej Nysy, dlatego potrzebujmy tutaj tego olbrzymiego potencjału, a moją rolą jako posła jest służyć mieszkańcom, którzy tutaj zakładają rodziny, zakładają firmy , potrzebują kogoś kto wspiera ich ambicje, pasje i stąd chciałbym, żeby to biuro było miejscem spotkania, w którym będą się gromadzić ludzie po to, aby realizować ambitne cele - mówi Marcin Ociepa.

Jak mówi biuro poselskie jest miejscem trwałej obecności posła w regionie.

- To, że jest tutaj biuro oznacza, że poczuwam się do odpowiedzialności, za rozwój tego miasta. Chciałbym też, aby poprzez wcześniejszy kontakt można się było umówić czy to ze mną, czy to z moimi współpracownikami. Będę pomagał wszędzie tam, gdzie jest możliwość, od tego jest poseł – dodał Ociepa.