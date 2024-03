Podano datę tegorocznego festiwalu piosenki w Opolu. Ruszają zapisy do koncertów Debiutów i Premier

- Konkursy i koncerty w ramach wydarzenia to szansa na pokazanie się szerszej publiczności i zaistnienie na polskiej scenie muzycznej. To także niepowtarzalna okazja dla debiutujących i początkujących twórców do zdobycia cennych nagród i zaśpiewania dla licznej widowni w Opolu i przed telewizorami - piszą organizatorzy imprezy na stronie festiwalopole.tvp.pl.

Konkurs w ramach koncertu Premiery odbędzie się 31 maja 2024 r. Wcześniej przeprowadzone będą eliminacje, podczas których wyłonione zostaną piosenki konkursowe. W trakcie koncertu wybranych zostanie dwóch laureatów: jeden wytypowany przez telewidzów głosujących poprzez SMS-y, jeden wyłoniony przez jury powołane przez Telewizję Polską S.A. w likwidacji.

Swój udział w tym koncercie można zgłosić, wypełniając formularz online na stronie internetowej www.festiwalopole.tvp.pl, dostępny do 14. kwietnia 2024. Informacja o zakwalifikowaniu utworów do konkursu opublikowana zostanie na stronie festiwalu do 29 kwietnia 2024 r.