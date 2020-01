Podwyżki w Opolu. Od 2020 roku więcej zapłacimy za śmieci, parkowanie i nieruchomości

W stolicy regionu od 1 stycznia wzrasta szereg opłat. W Opolu więcej trzeba będzie zapłacić za odbiór odpadów, wzrastają stawki podatków od nieruchomości oraz wyższy będzie koszt parkowania w strefach A i B.

Do tej pory za odbiór odpadów w przypadku ich sortowania trzeba było zapłacić 13 zł od osoby miesięcznie. Przy braku sortowania było to 20 zł. Od 2020 roku opłata ta będzie wynosić odpowiednio 19 i 38 zł. To oznacza, że w czteroosobowym gospodarstwie domowym, w którym sortowano odpady, miesięczny koszt ich odbioru wzrośnie z 52 zł do 76 zł. W analogicznym gospodarstwie przy braku sortowania miesięczny koszt odbioru odpadów rośnie z 80 zł do 152 zł. Od 2020 roku obowiązują też nowe zasady sortowania odpadów. Papier ma być gromadzony osobno, w niebieskich pojemnikach (bądź workach), a nie w żółtych, razem z plastikiem i metalami, jak miało to miejsce do tej pory.

Od stycznia w Opolu rosną też stawki podatku od nieruchomości. Średni wzrost to ponad 4 proc., co ma zwiększyć wpływy do kasy miasta z tego tytułu o około 5,5 mln zł (pieniądze te mają być przeznaczone na opłacanie kredytu, jaki miasto chce zaciągnąć na inwestycje).

Należy jednak pamiętać, że owe 4 proc. to uśredniony wzrost. W przypadku poszczególnych stawek różnice potrafią być większe. Przykładowo, stawka podatku za metr kw. części mieszkalnej budynku wzrasta z 61 do 79 groszy. W przypadku lokalu mieszkalnego o pow. 50 metrów kw. podatek od nieruchomości wynosić będzie około 40 zł. Do tej pory było to 31 zł. Zaś posiadacz domu o pow. 150 metrów kw. posadowionego na działce 7 arów płacił w ostatnich latach 281 zł: 92 zł za budynek i 189 zł za działkę. Teraz będzie to 378 zł: 119 zł za dom i 259 zł za działkę. To daje różnicę na poziomie 97 zł.

Do góry idą też stawki za parkowanie. Za pierwszą godzinę parkowania w strefie A płacić będziemy 3,60 zł, zaś w strefie B 2 zł. Do tej pory stawki te wynosiły 2 i 1 zł. Miasto podniosło też koszty abonamentów parkingowych, a także kary za brak biletu parkingowego. W_strefie A będzie to 100 zł (lub 50 zł, jeśli zapłacimy w ciągu 14 dni), a w strefie B 80 zł (lub 40 zł).

Od kwietnia strefa płatnego parkowania ma też działać na powiększonym obszarze. Znaleźć ma się w nim część Bliskiego Zaodrza (plac Piłsudskiego, część ulic Bończyka i Wrocławskiej oraz ul. Nysy Łużyckiej) oraz część obszaru śródmieścia na wschód od ul. Katowickiej (m.in. ul. Kośnego, Orląt Lwowskich i Plebiscytowa).

Przypomnijmy, że już od 2019 r. opolanie płacą więcej za dostawy wody i odbiór ścieków. Do góry poszły też czynsze w lokalach komunalnych.

