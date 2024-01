Pokaz ratownictwa lodowego na stawie Sekuta w Nysie. Jak wyglądało wydarzenie? Zobacz zdjęcia mrożące krew w żyłach

Ferie zbliżają się wielkimi krokami. Przed dziećmi i młodzieżą odpoczynek od codziennej nauki i zabawy na świeżym powietrzu. W związku z zagrożeniami związanymi z przebywaniem na zamarzniętych zbiornikach wodnych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie zorganizowała pokaz ratownictwa lodowego na stawie Sekuta w Nysie.

W czwartek (11 stycznia) w Nysie na stawie Sekuta odbyły się pokazy z zakresu ratownictwa lodowego. Strażacy zaprezentowali techniki z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu z zakresu ratownictwa lodowego.

Wszystko po to, by podnieść świadomość o konsekwencjach korzystania z zamarzniętych zbiorników wodnych, by pamiętać, że w przypadku załamania się lodu przy niskich temperaturach nawet w kilka minut dochodzi do wychłodzenia organizmu, a w konsekwencji do utraty przytomności i śmierci.

Co zrobić kiedy dojdzie do wypadku na zmarzniętej tafli zbiornika wodnego?