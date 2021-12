Policjanci z Opola kontrolują sklepy, autobusy czy pociągi. Ostrzegają, że nie będzie pobłażania dla łamiących przepisy epidemiologiczne

- Za nieprzestrzeganie obowiązku zasłaniania ust i nosa pouczyliśmy w tym miesiącu ponad 1200 osób, 680 ukaraliśmy mandatami, a ponad 60 spraw finał znajdzie w sądzie - wylicza aspirant Agnieszka Nierychła z Komendy Miejskiej Policji w Opolu. - Należy przy tym pamiętać, że każda sprawa jest traktowana indywidualnie i to funkcjonariusz decyduje o tym, czy dana interwencja zakończy się pouczeniem, mandatem czy skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu. W sytuacjach uporczywego lekceważenia obowiązujących przepisów, powiadamiamy także służby sanitarne. One mają uprawnienia do tego, aby nakładać wysokie kary pieniężne.