Polonez maturzystów na opolskim Rynku. Zatańczyło kilkaset par. Była nawet Miss Polonia

W kolejnej parze szli prof. dr hab. Marek Masnyk, rektor Uniwersytetu Opolskiego oraz prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.

- Z opolskiego rynku na Uniwersytet Opolski jest bardzo blisko, więc ja liczę na to, że po dobrze zdanej maturze, traficie na naszą uczelnię. Uniwersytet ma dla was bardzo liczną i ciekawą ofertę edukacyjną, dlatego zachęcam wszystkich do studiowania na UO – mówił do tegorocznych maturzystów rektor UO.