Pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego został już zamocowany przed Centrum Usług Publicznych w Opolu

Kim był rotmistrz Witold Pilecki

Po wyzwoleniu obozu przez Amerykanów rotmistrz Witold Pilecki trafił do 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych stacjonującego we Włoszech. Generał Anders skierował go do Polski, aby realizować cele konspiracyjnej organizacji „NIE”.

Rotmistrz Witold Pilecki Odmówił wyjazdu z Polski. Został aresztowany na początku maja 1947 r. Przeszedł brutalne śledztwo z torturami w Urzędzie Bezpieczeństwa.

Został skazany na karę śmierci 15 marca 1948 roku. Wyrok wykonano 25 maja 1948 r. w więzieniu mokotowskim przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Pilecki zginął od strzału w tył głowy. Katem był Piotr Śmietański.

W 2006 roku Witold Pilecki otrzymał pośmiertnie Order Orła Białego, a w 2013 roku został awansowany pośmiertnie do stopienia pułkownika. Do dziś nie odnaleziono jego szczątków.