Pomnik Witolda Pileckiego stanie przed Centrum Usług Publicznych w Opolu. Warto pamiętać o tym jednym z najodważniejszych ludzi na świecie

- Dobrowolnie stał się więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, by przekazać światu obraz skali zbrodni, jaka miała tam miejsce – mówi prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.

Miejsce, jakie wybrano do uczczenia rotmistrza Witolda Pileckiego, który zapisał się w historii jako wielki polski patriota i bohater, nie jest przypadkowe. CUP znajduje się bowiem przy ul. Witolda Pileckiego. Teraz miasto upamiętni tą postać także pomnikiem autorstwa prof. Mariana Molendy.

Zginął skazany na śmierć przez komunistyczny sąd

Pilecki z własnej woli dostał się do obozu zagłady w Auschwitz, by tam zorganizować ruch oporu. Udało mu się to na wielką skalę. Jak szacują znawcy, w konspiracyjnych strukturach obozowych działało ponad 1000 osób.