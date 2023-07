Popiersie Wojciecha Korfantego stanie obok Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Umowa została już podpisana

Pomnik Wojciecha Korfantego stanie z inicjatywy Urzędu Wojewódzkiego w Opolu i Instytutu Pamięci Narodowej. Będzie to popiersie, którego ustawienie zaplanowano jesienią tego roku.

- Mamy rok Wojciecha Korfantego, więc jest to doskonała okazja, by upamiętnić tę postać, bardzo ważną dla Śląska - mówi Sławomir Kłosowski, wojewoda opolski. - Popiersie stanie przy ulicy Piastowskiej, przy zejściu do stawku Barlickiego, zatem będzie dobrze wyeksponowane. Tuż obok znajduje się mural upamiętniający setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, zatem Wojciech Korfanty będzie doskonale wpisywać się w otoczenie.