Pożar mieszkania w Nysie. Strażak po służbie był na miejscu jako pierwszy i wyciągnął rannego mężczyznę z lokalu

W środę ( 29 maja) około godziny 8.15 do Państwowej Straży Pożarnej w Nysie wpłynęło zgłoszenie, że w Nysie przy ulicy Wolności pali się mieszkanie.

- Niezwłocznie na to miejsce zadysponowano 5 zastępów państwowej oraz ochotniczej straży pożarnej, jak również zespół ratownictwa medycznego i policję. Po przybyciu na miejsce zdarzenia faktycznie potwierdzono pożar w jednym z mieszkań. W wyniku tego pożaru jedna osoba została poszkodowana i została zabrana do szpitala Powiatowego w Nysie – informuje kpt. Dariusz Pryga, oficer prasowy PSP w Nysie.

Co ciekawe pierwszy na miejscu zdarzenia był st. sekc. Wojciech Chrościelewski z JRG w Nysie, który wracał do domu po służbie.

- Wyważył drzwi do mieszkania i z zadymionego pomieszczenia wyciągnął mężczyznę z poparzeniami dłoni. To jest kolejny dowód na to, że strażakiem się jest nie tylko na służbie – dodaje kpt. Pryga.