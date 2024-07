To dopiero początek upałów. Gdzie w Opolu można schronić się przed wysoką temperaturą? Opolskie atrakcje na wakacje

– Kąpielisko Bolko świetnie nadaje się do spędzania czasu wolnego – mówi Oliwier Sosnowski, ratownik WOPR. – Znajduje się tu plaża strzeżona, która nadaje się także dla dzieci, ponieważ w wodzie wydzielono dwie strefy – dla średniozaawansowanych i zaawansowanych. Zapewniamy również dostęp do molo, które jest dobrym miejscem do opalania się. Zalecamy, aby nie pić tu alkoholu, tylko nawadniać się czymś innym np. zwykłą wodą, czy izotonikiem.