Prawa kobiet w Polsce muszą być respektowane. Sprawa pani Joanny tematem konferencji pod opolską porodówką

- Nie można bagatelizować tego, co się stało z Joanną. Nadużycie uprawnień przez policję i - brutalne traktowanie kobiety, która potrzebowała pomocy, jest nie do zaakceptowania. Lekarze, mimo chęci obrony, byli bezsilni w obliczu takiej przemocy. To wszystko musi się zmienić, bo to jest kwestia praw i godności wszystkich kobiet w Polsce – tłumaczy Barbara Kamińska, radna PO.