Prezes WiK odpowiada na zarzuty dotyczące traktowania kobiet. Sprawa trafi do sądu Mateusz Majnusz

Jak zapowiedział prezes Jaki, w najbliższych dniach skieruje do sądu wniosek o sprostowanie artykułu, a pierwszymi świadkami, których będzie chciał powołać do sprawy są prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski oraz jego siostra

Prezes WiK Ireneusz Jaki zapowiedział skierowanie sprawy do sądu, domagając się przeprosin i sprostowania artykułu opublikowanego w miejskiej gazecie „Czas na Opole”. Zdaniem prezesa Jakiego, nieprawdą jest, aby w WiK miało dochodzić do degradacji na stanowiskach za pójście na urlop macierzyński. Dowodem na to ma być siostra prezydenta Opola, która po powrocie do pracy, otrzymała firmowe becikowe oraz podwyżkę pensji.