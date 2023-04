Prezydent w twojej dzielnicy. Arkadiusz Wiśniewski zapowiedział cykl spotkań z mieszkańcami.

- Rozmowa z mieszkańcami to sedno demokracji lokalnej. Często te spotkania przynoszą też dużo wiedzy o tym, co warto by było zrobić w mieście i jakie mieszkańcy mają pomysły na swoją najbliższą okolicę. Również na to co do tej pory się dzieje – mówi Arkadiusz Wiśniewski.