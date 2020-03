Producent kanap szyje teraz maseczki dla naszych lekarzy

- Z taką propozycją zwrócono się do nas w poniedziałek, wczoraj zakład kupił atestowany materiał, technolodzy przygotowali wykrój - a dzisiaj zaczęło się szycie. Na początek dostaniemy 1000 maseczek, co jest dla nas bardzo dużą pomocą i za co jesteśmy ogromnie wdzięczni - mówi Małgorzata Lis-Skupińska, rzecznik prasowy USK.