Projekt "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy - 2". To około 2900 stażów uczniowskich i ponad 6 milionów złotych dla uczniów

W konferencji wzięli udział m. in. wicemarszałek Zuzanna Donath-Kasiura, p.o. dyrektora RZPWE Bartłomiej Piechaczek i dyrektorki dwóch Szkół Zawodowych - Wioletta Frankiewicz z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu oraz Halina Kajstura z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.

Projekt "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy - 2" to kontynuacja wszelkich działań, które trwają już od 13 lat.

- Wartość projektu obecnego to ponad 24 miliony złotych. Rozpoczęliśmy jego realizację w czerwcu 2020 roku, a będziemy go kończyć pod koniec tego roku - mówił p.o. dyrektora RZPWE Bartłomiej Piechaczek.

Ten projekt uwzględnia różne działania, takie jak doposażenie pracowni czy staże uczniowskie.

- Przewidzieliśmy do zrealizowania 2900 stażów uczniowskich w 56 szkołach zawodowych, w tym w 8 szkołach specjalnych. Do tej pory udało się zrealizować tych stażów 2785. Warto podkreślić, że ze statystyk wynika, że co 15 godzin uczeń rozpoczynana staż uczniowski w firmach z województwa opolskiego. Natomiast za każdy przepracowany staż, który wynosi 160 godzin, uczeń otrzymuje stypendium stażowe w wysokości 2600 złotych - dodał Bartłomiej Piechaczek.