Przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino w Opolu droższa od założeń? Czy inwestycja ruszy?

Owa łącznica będzie odchodzić od ul. Bohaterów Monte Cassino i biec równolegle do niej. Kolejna łącznica ma umożliwiać wyjazd z ul. Pileckiego w prawo oraz wyjazd ze stacji paliw .

Oprócz tego za sprawą inwestycji pojawi się możliwość zjazdu z ul. Bohaterów Monte Cassino w ul. Kośnego. Ta droga biec ma wzdłuż terenu Regionalnej Stacki Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Będzie to trasa jednokierunkowa. Wyjazd z ul. Kośnego na ul. Bohaterów Monte Cassino obecnie nie jest planowany. Droga ta na tym etapie nie będzie odślepiona.

Do przetargu na to zadanie zgłosiły się cztery podmioty. Najniższą ofertę przedstawiła firma Best Obepel z Opola, jest warta blisko 2,8 mln zł. Na prawie 3,5 mln zł opiewa oferta firmy Project Building z Lędzin. Ponad 3,9 mln zł warta jest propozycja Wasbud z Grodkowa. Zaś prawie 5,5 mln zł warta jest oferta Technical Solutions z Kędzierzyna-Koźla.

Żadna z tych ofert nie mieści się w założeniach miasta. W budżecie Opola na budowę nowych odnóg z ul. Bohaterów Monte Cassino przewidziano bowiem 2,5 mln zł.