Przedszkola w Opolu. Ruszył nabór. Jak złożyć wniosek?

Z wychowania przedszkolnego mają prawo skorzystać maluchy w wieku od 3 do 5 lat (urodzone w latach 2017, 2016, 2015). Sześciolatkowie natomiast do przedszkola muszą pójść obowiązkowo.

Podczas rekrutacji pierwszeństwo mają dzieci mieszkające w Opolu. Kandydaci spoza stolicy regionu mogą zostać przyjęci, ale tylko pod warunkiem, że po zakończeniu naboru zostaną wolne miejsca.

Składanie wniosków potrwa do 3 kwietnia do godz. 16. Rodzice lub opiekunowie powinni w tym terminie pobrać i wypełnić wniosek (dostępny na: www.nabor.pcss.pl/opole) i elektronicznie przesłać go do przedszkola pierwszego wyboru.