Przegląd prasy Opole 29.03.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Opolu

Poseł Marcin Ociepa przedstawił kandydatów z list PiS do rady miasta Opola i sejmiku województwa, którzy jego zdaniem najlepiej będą reprezentować interesy mieszkańców. - To grupa ludzi, którzy mają nie tylko wizję rozwoju Opola, ale również konkretny plan działania na rzecz jego mieszkańców – podkreślał Ociepa.

Opolscy politycy PiS zarzucają Arkadiuszowi Wiśniewskiemu, że jako prezydent zbyt wiele uwagi poświęca dużym inwestycjom – takim jak budowa stadionu – a zapomina o podstawowych remontach dróg i chodników. W trakcie czwartkowej konferencji prasowej obiecali, że to się zmieni jeżeli dojdą do władzy.

Kilka minut przed godziną 17:00 na ulicy Chabrów w Opolu doszło do zderzenia autobusu MZK z samochodem osobowym. Pojazdami poruszało się w sumie 14 osób - 12 w autobusie i 2 w aucie.

Spowiedź to sakrament pojednania. Każdy katolik powinien przynajmniej raz w roku spowiadać się. Przygotowaliśmy listę miejsc, gdzie jeszcze przed Wielkanocą można się wyspowiadać.

Święta wielkanocne to tradycyjnie czas licznych spotkań rodzinnych, a one wiążą się często z dalekimi wyjazdami. Policjanci z KWP w Opolu przypominają, jak dobrze przygotować się na długą podróż i zabezpieczyć swój dom przed kradzieżą. Ostrzegają też przed niewłaściwym świętowaniem "lanego poniedziałku".

Choć ich ojczyzną są Chiny to Polacy zajadają się nimi na potęgę. Ukraińskie, ze szpinakiem, jagodami czy kaszą - pierogi mają wiele twarzy i dwie potężne zalety. Są tanie i zabójczo smaczne.

Jeśli przed Wielkanocą planujecie podróż komunikacją publiczną, lepiej nie robić tego na pamięć. Od czwartku (28.03) autobusy w stolicy regionu będą jeździły według zmienionego rozkładu.

Rolnicy z powiatu kluczborskiego otworzyli sklep stacjonarny w Kluczborku, w którym sprzedają swoje wyroby. To prawdopodobnie jedyna tego typu inicjatywa na Opolszczyźnie.

Zabytkowy dworzec kolejowy w Leśnicy został zbudowany w 1936 roku. Jeszcze do 2000 roku obsługiwał on podróżnych na linii kolejowej nr 175 Kłodnica - Kluczbork, łącząc wiele małych opolskich wsi. Ludzie, którzy weszli do opuszczonego dworca, twierdzą, że coś tam straszy... Sprawdziliśmy, jak wygląda w środku.