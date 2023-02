"Przepraszam, coś się kliknęło". Wpadka na facebooku dała pożywkę internautom. Zobaczcie najlepsze memy z serii: w związku z... Adrian Gajewski

W dzisiejszych czasach bardzo szybko można stać się internetowym viralem. Często trendy pojawiają się niespodziewanie, a ludzie lubią żartować między innymi z wpadek i tak było w przypadku pana Andrzeja, który omyłkowo ustawił na facebooku status "w związku" z przypadkową osobą. Na jej pytanie "Co to ma być?", odpowiedział "Przepraszam coś się kliknęło nie wiem co to jest". Jako, że w Internecie nic nie ginie, to szybko ludzie zaczęli tworzyć memy nawiązujące do tej sytuacji. Przygotowaliśmy dla Was najlepsze z nich, który podoba Wam się najbardziej?