Przy ulicach Opola działają nowe i stare światła. Mieszkańcy: Absurd! [ZDJĘCIA]

Taka sytuacja ma miejsce wzdłuż ulicy Nysy Łużyckiej, w okolicy skrzyżowania z ulicą Wrocławską, czy przy ul. Pużaka na wysokości marketu budowlanego.

- Ile to już czasu minęło od postawienia nowych latarni z oświetleniem LED przy na ul. Pużaka i Sosnkowskiego? Dwa lata? Jak to się stało, że starych latarni nie usunięto do dzisiaj i obecnie świecą i stare i nowe, jedne przy drugich? – pyta pani Aleksandra, mieszkanka osiedla im. Armii Krajowej?