Przyczynili się do rozwoju stolicy regionu. Sylwetki niezwykłych przedsiębiorców na wystawie „Genius loci. Żywa energia mieszkańców Opola”

- Zapraszamy na wystawę „Genius loci. Żywa energia mieszkańców Opola” - mówi Magdalena Knieja. - Przedstawiamy na niej sylwetki dwunastu przedsiębiorców. Wszyscy oni przyczynili się do przedwojennego rozkwitu Opola, choć nie było ono wtedy wielkim miastem. Szczególnie ciekawe jest to, że na ich ślady możemy się natknąć, wędrując po mieście i odnajdując nie tylko związane z ich działalnością budynki, które przetrwały do naszych czasów, ale różne mniejsze eksponaty - kanalizacyjne studzienki, butelki itd.

Sebastian Ruszała jest znanym w Opolu i nie tylko pasjonatem historii. Prowadzi na Facebooku - wraz z synem, z Krzysztofem Steckim i Krzysztofem Bocko - profil Kocham Opole & Opolskie.

- Wraz z panią Magdą i z panią dr Aleksandrą Starczewską - Wojnar przygotowaliśmy wystawę po to, by wyjść do mieszkańców i pokazać, także tym, którzy nie korzystają z internetu, mniej znaną historię Opola - mówi pan Sebastian. - Pokazujemy ludzi, którzy byli przedsiębiorcami, naukowcami, pasjonatami, badaczami i mimo że żaden z nich nie ma dziś w Opolu swojej ulicy, placu czy nawet skweru - warto o nich pamiętać, bo ślady ich działalności oglądamy codziennie, przemierzając ulice opolskiego grodu. Te szczegóły doprowadziły nas do odkrywania ducha dawnego Opola.