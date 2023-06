"Przygoda z Tatą" w Opolu. Kilkuset uczestników wystartowało w rodzinnej grze miejskiej promującej aktywne ojcostwo

Gra miejska „Przygoda z Tata” jest częścią programu „Ojcostwo Przygoda Życia” realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przy wsparciu Akademickiego Związku Sportowego. Wydarzenie odbyło się w 16 miastach wojewódzkich. W Opolu gra odbyła się po raz drugi.

- Założenie tej zabawy to przede wszystkim integracja rodziny, podkreślenie roli ojca w rodzinie – tłumaczy wojewoda opolski Sławomir Kłosowski. - Na co dzień tak bywa, choć to nie do końca prawda, że ojciec jest kojarzony z zarobkowaniem środków finansowych i utrzymaniem rodziny, a po pracy jest tak zmęczony, że często zajmuje się „pilotowaniem” programów telewizyjnych. Różnie przy tym bywa z głębszym zaangażowaniem w życie rodziny.