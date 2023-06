PSL zbiera podpisy pod obywatelskim projektem ustawy "Uczciwa Polska". Co on zakłada?

- Przez kilka ostatnich miesięcy zbieraliśmy podpisy pod tym projektem. Wkrótce będzie rejestracja i złożenie do laski marszałkowskiej ponad 100 tysięcy podpisów, by nadać bieg tej ustawie – tłumaczył Marcin Oszańca.

„Uczciwa Polska” to pakiet trzech ustaw, które zostaną zgłoszone jako projekt obywatelski, ponieważ w tym trybie będzie on ponadkadencyjny. Jeśli nie zostanie rozpatrzony teraz, to będzie to możliwe również po wyborach.